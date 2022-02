Perugia, Alvini si gode il blitz di Cosenza: "La vittoria più importante del campionato"

C.F. 16 febbraio 2022 a

“Forse, quella del Marulla è la vittoria più importante del campionato”. Massimiliano Alvini si gode il meritato successo del Perugia sul Cosenza, in una gara che per il tecnico nascondeva diverse insidie. “E’ impensabile venire qui e non soffrire. Ci trovavamo di fronte una squadra cambiata dopo il mercato, ed è forte. L’interpretazione dei ragazzi è stata importante e significativa. Li ringrazio. E’ stata una partita diversa da quella di sabato con il Frosinone”.

E le risposte sono arrivate. Pur se il tecnico di Fucecchio che rifugge dalla parola turnover precisando che “per me non esiste, ho messo in campo la formazione più idonea rispetto a come volevamo interpretare il match”, individua anche alcuni aspetti su cui si può fare meglio.

“Abbiamo messo uno scalino importante tra noi e le squadre che ci stanno dietro. Continuiamo nel nostro percorso, ma aggiungo che non sono contento di quanto abbiamo fatto negli ultimi 15 minuti. In quel momento ci siamo abbassati, permettendo a loro di crederci quando avevamo la gara in mano. E’ qui che dobbiamo crescere, nella mentalità. Possiamo ancora migliorare, mi aspetto di più da parte di tutti, mi riferisco anche ai nuovi. Ci sono le possibilità per farlo. Ma ripeto, è una vittoria meritata, ottenuta su un campo molto difficile. Ringrazio la squadra per come ha saputo interpretare il match”.

