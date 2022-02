Stasera in tv martedì 15 febbraio Psg-Real Madrid, scontro tra titani in Champions League. Le probabili formazioni e dove vederla

15 febbraio 2022 a

Un vero e proprio scontro tra titani. Nonostante la Champions League sia arrivata solamente agli ottavi di finale, il match in programma questa sera - martedì 15 febbraio - è già una finale anticipata. Al Parco dei Principi di Parigi, infatti, andrà in scena Paris Saint Germain-Real Madrid. Il match di andata si gioca quindi in Francia, in casa della squadra allenata da Mauricio Pochettino, arrivata seconda nel girone vinto dal Manchester City. L'incontro sarà visibile alle 21 su Canale 5 e su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; oltre che sulle piattaforme streaming Infinity, Sky Go e Now.

Il Paris Saint Germain arriva da due vittorie consecutive in campionato - contro Stade Rennais e Lille - e dal primo posto in classifica con 59 punti, 13 di vantaggio sul Marsiglia. In Coppa di Francia, però, è arrivata l'eliminazione ai calci di rigore contro il Nizza. Anche il Real Madrid è stato eliminato in Coppa del Re contro l'Atletico Bilbao, mentre in campionato è reduce da un pareggio - contro il Villareal - e una vittoria - contro il Granada - che gli sono valsi la vetta della classifica con 50 punti, quattro in più del Siviglia.

Pochettino dovrebbe optare per il consueto 4-3-3 con Donnarumma - e non Navas - tra i pali; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes in difiesa; Wijnaldum, Gueye e Verratti a centrocampo e il tridente composto da Di Maria, Messi e Mbappé. Neymar, convocato in extremis, dovrebbe andare solo in panchina. 4-3-3 anche per Ancelotti, che dovrebbe scegliere Courtois in porta; Carvajal, Militao, Alaba e Mendy in difesa; Modric, Casemiro e Kross a centrocampo; Asensio, Benzema e Vinicius in avanti. Lo spettacolo è assicurato.

