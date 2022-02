Pisa-Ternana 0-0, Torregrossa grazia le Fere

Il neo acquisto dei toscani colpisce la traversa su rigore

Buon punto per la Ternana che esce imbattuta dall'Arena Garibaldi Anconetani. Per le Fere, ancora senza sconfitte nel 2022, arriva un pareggio che porta a +4 il computo dei punti rispetto al girone d'andata. Lucarelli conferma il centrocampo a tre ma cambia gli interpreti inserendo Paghera. In difesa a sinistra va Ghiringhelli, davanti c'è Mazzocchi.

L'occasione più ghiotta è del Pisa, ma Torregrossa al 4' della ripresa sbaglia un rigore spedendo il pallone sulla traversa. Rigore concesso per un fallo di Paghera su Sibilli. Più tardi è decisivo Iannarilli che salva su Puscas, mentre la Ternana si rendi pericolosa con una sventola di Martella. Finisce 0-0. Così all'inizio TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Ghiringhelli; Paghera, Agazzi, Palumbo; Partipilo, Pettinari, Mazzocchi. All. Lucarelli

