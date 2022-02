Olimpiadi invernali, argento per l'Italia nel mixed team di snowboardcross con Moioli e Visintin. Chi sono i due azzurri

12 febbraio 2022 a

E siamo a quota 11 medaglie. L'Italia supera il risultato ottenuto quattro anni fa alle Olimpiadi invernali, e lo fa grazie all'argento vinto da Michela Moioli e Omar Visintin nel mixed team di snowboardcross. I due azzurri, a Pechino, sono stati battuti solo dalla coppia statunitense composta da Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis. Bronzo al Canada2 con Eliot Grondin e Odine Meryeta. Finisce quarto invece l’altro duo azzurro in finale, formato da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, dopo una caduta di quest’ultima per un contatto con Meryeta.

Visintin ha chiuso al secondo posto la prova maschile ad appena quattro centesimi da Nick Baumgartner, mentre l'altro azzurro Lorenzo Sommariva ha chiuso al quarto posto dopo la run maschile della finale a 88 centesimi dallo statunitense. Nella decisiva run femminile Moioli, dopo essersi portata subito in testa, ha subito il ritorno di Jacobellis, già oro nella gara individuale, che l’ha superata nel curvone finale per poi tenere la leadership fino al traguardo. Esprime grande soddisfazione Giovanni Malagò, presidente del Coni: "Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang - ha detto - Lo abbiamo fatto grazie ad una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale. Questa medaglia di oggi rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell’altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità. Complimenti anche a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all’ultimo e comunque ci hanno consentito di essere l’unica nazione a qualificare in finale due team. Mancano ancora otto giorni di gare. Questa Italia può regalarci altre gioie". Moioli, nella gara individuale, era caduta, e ai microfoni di Rai Sport spiega che la gara odierna è anche una rivincita: "Ci ho creduto e portiamo a casa la prima medaglia a squadre. È stata una vittoria di squadra. La gara individuale è un ricordo del quale è rimasta una ferita sia interna che esterna. Quel giorno ci ho provato, è andata così, sono contenta di essermi presa la mia rivincita, ma guardo già al futuro. Dedica? Alla mia famiglia che mi è stata vicina, alla mia squadra, ai miei compagni ed a Lorenzo e Caterina alla fine quarti". Visintin, dal canto suo, ha detto che vincere la medaglia "di squadra con Michela è bellissimo. Noi pensiamo che il nostro sport sia sempre più famoso e importante. Per noi è il più bello, è la nostra passione, speriamo di raggiungere più giovani e persone possibili e avvicinarli a questo sport. Per me è la seconda medaglia, sono al top".

Omar Visintin è nato a Merano il 22 ottobre del 1989 ed è alla sua terza partecipazione olimpica. Per lui si tratta della seconda medaglia dopo il bronzo nella prova individuale. L’atleta meranese ha scoperto lo snowboard in settimana bianca e non lo ha più abbandonato, sospendendo anche - nel corso della carriera - gli studi di Economia. Nel 2019, a Deer Valley, ha messo in bacheca un argento mondiale nel Mixed Team, in Coppa del Mondo ha vinto nel 2014 ed è salito sul podio in altre 4 stagioni. Ai Giochi di Sochi nel 2014 si era piazzato dodicesimo, a quelli di PyeongChang 2018 venticinquesimo. Ama anche il surf, il kitesurf e le discese lungo i fiumi in kayak, oltre alla chitarra. Michela Moioli, nata ad Alzano Lombardo il 17 luglio 1995, con l’argento di oggi riscatta in parte la delusione della gara individuale, in cui è caduta senza poter difendere il titolo di campionessa olimpica conquistato a PyeongChang 2018, prima olimpionica di sempre nella storia azzurra della disciplina. In Corea aveva riscattato l’infortunio al ginocchio che le aveva precluso la possibilità di fare festa già a Sochi 2014: lo stop forzato l’ha fatta maturare tanto da diventare la prima azzurra a vincere la Coppa del Mondo di snowboard cross, exploit replicato altre due volte (2018 e 2020). Bergamasca come l’amica Sofia Goggia, non lascerebbe la sua Alzano per nulla al mondo. Non ama volare, ma la sua voglia di competere l’ha portata lassù. Proprio con Goggia ha contribuito alla vittoria di Milano Cortina 2026 e l’ha sostituita nel ruolo di portabandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi di Pechino.

