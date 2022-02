Olimpiadi 2022, medaglia di bronzo per Dorothea Wierer nel biathlon

11 febbraio 2022 a

a

a

E' una giornata da podio per gli azzurri impegnati nei Giochi olimpici invernali di Pechino, quella di oggi, venerdì 11 febbraio. Dopo il bronzo di Davide Ghiotto, arrivato dai 10mila metri di pattinaggio, medaglia anche per Dorothea Wierer. L'atleta conquista il primo podio olimpico individuale del biathlon femminile azzurro. Anche per lei un bronzo: è giunta terza nella 7.5 km sprint dietro alla norvegese Roeiseland e alla svedese Oeberg. L'azzurra è stata strepitosa al poligono dove ha sparato con zero errori. Veloce anche sugli sci. Per gli atleti azzurri è la medaglia numero dieci. Nella gara Lisa Vittozzi ha chiuso a 2’ 24” 8 con 4 errori al primo poligono, Samuela Comola a 2’ 46” 2 con un errore, Federica Sanfilippo a 4’12”08 con 5 errori. Una medaglia meritatissima, ovviamente festeggiata con grande soddisfazione. E' la numero dieci della pattuglia azzurra che si sta dimostrando all'altezza dei Giochi olimpici.

Bronzo per Davide Ghiotto nei 10mila metri di pattinaggio

Nata a Brunico, classe 1960, Dorothea Wierer è una delle atlete di punta della nazionale italiana. Ai giochi olimpici aveva già conquistato tre medaglie di bronzo, ma sempre in staffetta. E' il primo podio olimpionico individuale. Bottino diverso nei campionati del mondo dove per tre volte è salita sul gradino più alto del podio, conquistando l'oro. Ha inoltre vinto quattro volte la medaglia d'argento e tre quella di bronzo. Nella sua carriera quattro medaglie nei Mondiali Youth e altrettante in quelli juniores.

Altra medaglia azzurra: bronzo per Omar Visintin nello snowboardcross

Impressionante il suo palmares in Coppa del Mondo: sue le edizioni 2019 e 2020 di biathlon, cosi come l'inseguimento del 2019. Nel complesso 64 podi (42 individuali, 22 a squadre), compresi quelli conquistati in sede iridata e validi anche ai fini della Coppa del Mondo: 18 vittorie (13 individuali, 5 a squadre), 22 secondi posti (15 individuali, 7 a squadre), 24 terzi posti (14 individuali, 10 a squadre). Oggi l'ennesimo successo con la medaglia di bronzo a Pechino.

Favolosi Mosaner e Constantini, sono oro nel curling: sconfitta la Norvegia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.