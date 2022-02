Olimpiadi 2022, medaglia di bronzo per Davide Ghiotto nei 10mila metri di pattinaggio

11 febbraio 2022 a

Ancora una medaglia azzurra ai Giochi olimpici di Pechino 2022. Davide Ghiotto ha conquistato il bronzo nei 10000 metri di pattinaggio di velocità. L'azzurro ha completato la prova in 12' 45" 98, a 15" 24 dallo svedese Nils van der Poel, oro in 12'30"74 con tanto di record del mondo. Argento all'olandese Patrick Roest (+13" 85). Italia sul podio per la nona volta in queste Olimpiadi invernali.

Davide Ghiotto ha dimostrato subito di essere in gara ed è stato subito indicato come uno dei favoriti per la conquista di un posto sul podio. Nato ad Altavilla Vicentina nel 1993, oltre ad essere uno dei pattinatori più forti del mondo, si è formato studiando filosofia all'Università di Trento. La sua carriera agonistica è iniziata sui roller con con cui ha corso fin da quando era bambino. Nel 2013 è passato al ghiaccio. Allenato da Maurizio Marchetto, ha indossato la maglia azzurra già ai Giochi olimpici di Pyeongchang dove giunse 19esimo nei 5mila metri e 12esimo nei 10mila.

Nella sua carriera di pattinatore aveva già brillato in Kazakistan dove nelle Universiadi del 2017, disputate ad Almaty, aveva conquistato due medaglie d'oro, una nei 5mila metri e l'altra nei 10mila. E' un atleta particolarmente grintoso, come del resto testimonia il suo motto personale: vivo un quarto di ignoranza alla volta. La medaglia conquistata a Pechino è il momento più alto della sua carriera e lo pone ai vertici mondiali della specialità. Ancora un atleta azzurro che brilla in un'edizione che sta regalando alla nazionale azzurra soddisfazioni su soddisfazioni. Subito dopo il bronzo di Ghiotto è arrivato quello di Dorothea Wierer nel biathlon sprint 7.5 km. Per la nazionale italiana sono rispettivamente la medaglia numero nove e quella numero dieci. Un bottino importante. E mancano diverse gare in cui altri azzurri possono togliersi belle soddisfazioni.

