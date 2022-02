Sir a valanga su Trentino in Champions League, vince 3-0 e stacca il pass per i quarti di finale

10 febbraio 2022 a

Vittoria importante per la Sir Sicoma Monini Perugia nel derby italiano valido per la quinta e penultima giornata del girone E di Champions League di volley. I Block Devils infatti hanno battuto 3-0 l'Itas Trentino (25-18 25-21 25-23), restando a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettanti match e staccando il biglietto per i quarti di finale.

Nella serata in cui Giannelli torna per la prima volta da avversario a Trento dato che aveva saltato il recente match di campionato, Perugia supera l’Itas con lo stesso risultato maturato nella gara di andata della Pool E: 3-0. La sfida è pesantemente condizionata dalle assenze: da una parte quelle previste di Colaci, Ricci e Russo. Dall’altra, quelle dell’ultima ora o quasi di Lisinac e di uno dei grandi ex di serata: Podrascanin. Kaziyski si vede soltanto per un cammeo nei finali di secondo e terzo set. Al netto delle rilevanti defezioni, la squadra del patron Sirci si conferma famelica. Leon (Mvp) trascina i suoi con 21 punti, tre aces e due muri. Anderson ne aggiunge 14. Rychlicki si ferma a 9.

Per l’Itas, invece, la situazione si complica: la squadra di Lorenzetti dovrà vincere l’ultimo match in programma mercoledì prossimo sul campo di Cannes e sperare di rientrare fra le tre migliori seconde dei cinque gironi.

