Stasera in tv giovedì 10 febbraio, su Canale 5 c'è Juventus - Sassuolo. Le probabili formazioni

Sarà l'incontro di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo l'appuntamento della prima serata di Canale 5. Alle 21, calcio d'inizio all'Allianz Stadium di Torino per i quarti di finale: chi vince, sfida la vincente di Atalanta-Fiorentina, in programma nel pomeriggio a Bergamo. L'incontro sarà trasmesso sul canale di punta di Mediaset, che quest'anno ha acquistato i diritti per trasmettere la Coppa Italia dopo anni in cui la competizione è andata in onda sulla Rai.

Le due squadre arrivano con umori differenti all'incontro. La Juventus infatti è reduce dalla vittoria in campionato per 2-0 ai danni dell'Hellas Verona, che è stato sconfitto grazie ai gol dei due nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria. Il Sassuolo, invece, ha subito un 4-0 dalla Sampdoria, sconfitta pesante per i ragazzi di mister Dionisi. In campionato, quest'anno le due squadre si sono affrontate il 27 ottobre: in quella circostanza, i neroverdi vinsero 2-1 con i gol di Frattesi e Maxime Lopez.

I due allenatori, questa sera, opteranno per alcune modifiche rispetto all'ultimo incontro giocato in campionato domenica scorsa. Allegri dovrebbe puntare su Perin tra i pali, difesa a quattro con De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Pellegrini. A centrocampo ci dovrebbero essere McKennie, Arthur e Locatelli; mentre in attacco Cuadrado e Vlahovic sembrano sicuri del posto, con Morata e Dybala a contendersi la terza maglia del tridente. Nelle ultime ore, l'argentino sembra aver messo la freccia. Dionisi dovrebbe rispondere con un 4-3-3 in cui ci sarebbe Consigli in porta; Muldur, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa; Frattesi, Lopez ed Henrique a centrocampo; con il tridente composto da Berardi, Scamacca e Raspadori. Appuntamento dunque alle 21 su Canale 5.

