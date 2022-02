Olimpiadi, altra medaglia azzurra: bronzo per Omar Visintin nello snowboardcross

10 febbraio 2022 a

a

a

Ancora una medaglia per l'Italia ai Giochi olimpici. Questa volta arriva danno snowboardcross. Omar Visintin conquista il bronzo. Dopo una brutta partenza, è stato protagonista di una splendida rimonta e ha chiuso al terzo posto. L'oro all'austriaco Haemmerle, l'argento al canadese Grondin.

Favolosi Mosaner e Constantini, sono oro nel curling: sconfitta la Norvegia

E' l'ottava medaglia per l'Italia ai Giochi di Pechino 2022. Visintin ha preceduto l'altro austriaco in finale, Julian Lueftner, superato poco dopo metà gara. Per l'Italia si tratta della prima medaglia olimpica in assoluto al maschile nello snowboardcross. Visintin, classe '89, è alla terza partecipazione olimpica dopo Sochi 2014 e PyeongChang 2018. In carriera ha vinto la coppa del mondo nel 2014 e un argento mondiale nel Mixed Team nel 2019.

Esulta Giovanni Malagò, presidente del Coni: "Grande Omar! Ci siamo ripresi quello che avevamo perso con Moioli. Una prova di carattere in una finale tutt’altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l’ottava medaglia vinta in sette discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c’è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.