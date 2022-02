Stasera in tv mercoledì 9 febbraio, su Canale 5 c'è Milan - Lazio di Coppa Italia. Le probabili formazioni

09 febbraio 2022 a

Nuovo appuntamento con il calcio italiano questa sera - mercoledì 9 febbraio - su Canale 5: alle 21, infatti, calcio d'inizio di Milan - Lazio, match dei quarti di finale di Coppa Italia. L'incontro verrà trasmesso in diretta in prima serata dal canale di punta di Mediaset, che quest'anno ha acquistato i diritti della competizione dopo anni in cui veniva trasmessa nelle reti Rai. La partita, oltre che su Canale 5, sarà trasmessa in diretta streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Infinity.

Milan e Lazio andranno quindi a caccia della semifinale della competizione: chi vince, raggiunge l'Inter, che ieri sera ha avuto la meglio sulla Roma. Era stata la partita del ritorno a San Siro di Mourinho, che con i nerazzurri aveva vinto il triplete nel 2010. Ma l'incontro di ieri è stato a senso unico, con i gol di Dzeko e Sanchez. Questa sera dunque, nuovamente sul prato della Scala del Calcio, si sfideranno le squadre di Pioli e Sarri. In campionato, nel match del girone d'andata, il Milan ebbe la meglio per 2-0, dominando in lungo e in largo. Vedremo se questa sera le cose andranno diversamente.

Entrambi gli allenatori opteranno dei cambiamenti rispetto all'ultimo turno di Serie A. Pioli vara il consueto 4-2-3-1 con Maignan in porta; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez in difesa. Tonali e Kessie dovrebbero avere le chiavi del centrocampo, mentre sulla linea della trequarti ci dovrebbero essere Messias, Diaz e Leao, con Giroud unica punta. Sarri invece, con il solito 4-3-3, dovrebbe rispondere con l'ex Reina tra i pali, Hysaj, Luiz Felipe, Patric e Marusic in difesa; Milinkovic, Leiva e Basic in mediana; F. Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco.

