Arianna Fontana oro nello short track, il video. Chi è la pattinatrice valtellinese: carriera, marito e il trasferimento in Ungheria

Il primo oro azzurro all'Olimpiade di Pechino è di Arianna Fontana. La pattinatrice è medaglia d'oro nei 500 metri donne di short track. Si tratta della decima medaglia olimpica per l'atleta valtellinese, che eguaglia così Stefania Belmondo, entrando nella leggenda dello sport italiano. Un'impresa assoluta quella di Fontana capace di fare il bis dell'oro ottenuto - nella stessa disciplina - a Pyeongchang 2018.

"Non ho le parole, sto ancora realizzando" ha dichiarato Fontana. "Quando ho tagliato il traguardo davanti, ho avuto un momento di sfogo, di liberazione di quello che io, il mio allenatore e la mia famiglia abbiamo dovuto sostenere in questi anni. La medaglia è per loro. Di solito non urlo, sono pacata, però questa volta ho esultato così. Dietro questa medaglia c’è tanto lavoro, sudore, lacrime, adesso sono più tranquilla" ha raccontato la valtellinese ai microfoni Rai.

Ma chi è Arianna Fontana? La pattinatrice nata Sondrio è una delle più grandi atlete della storia dello sport italiano. Classe 1990, all'Olimpiadi ha vinto due volte l'oro, tre l'argento e cinque bronzi, ma anche due edizioni della Coppa del Mondo (2012 e 2021) sempre nella specialità dei 500 metri short track, un titolo Mondiale, 24 medaglie d'oro agli Europei e 28 titoli italiani. Cresciuta a Polaggia, frazione del comune di Berbenno di Valtellina. Ha mosso i primi passi nella Lanzada Ghiaccio, per poi approdare nella Asd Bormio Ghiaccio. Il suo esordio in Nazionale è avvenuto a soli 15 anni. Da quasi due anni abita a Budapest, in Ungheria, per allenarsi con la nazionale di short track ungherese. Questo decisione è stata maturata per via di alcune divergenze con la federazione italiana. Fontana dal 2014 è sposata con l'italoamericano Anthony Lobello, ex pattinatore.

