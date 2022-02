Federica Brignone da favola alle Olimpiadi, medaglia d'argento nel gigante

07 febbraio 2022 a

Federica Brignone da applausi e di nuovo sul podio olimpico. L'azzurra ha conquistato la medaglia d'argento nel gigante, dopo il bronzo di quattro anni fa. Ha disputato una splendida gara, rimontando di una posizione, purtroppo rimanendo distante una manciata di centesimi dal primo posto. Dopo aver chiuso la prima manche terza, nella seconda ha recuperato e alla fine è stata battuta soltanto dalla svedese Sara Hector che quest'anno sta dominando la specialità. Sul terzo gradino del podio Lara Gut, anche lei capace di risalire posizioni nella seconda parte di gara in cui ha fatto segnare la miglior prestazione, rimontando dall'ottava posizione.

Al termine della gara il tempo fatto segnare da Sara Hector è stato di 1' 55" 59, Brignone a soli 28/100, Gut a 72. Ai piedi del podio, invece, Katharina Truppe, che al termine della prima manche era seconda. Elena Cutroni è giunta ventesima con 4'' e 22 di distacco, mentre Marta Bassino è uscita nel corso della prima parte della gara, tra l'altro rimasta a lungo ferma per l'infortunio occorso all'americana Nina O'Brien. Nella prima manche la statunitense aveva fatto registrare il sesto tempo, ma nella seconda è caduta quando mancavano due porte dal traguardo.

Grande soddisfazione è stata subito espressa da Giovanni Malagò, presidente del Coni: “Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore. Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocarsi in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di quattro anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia". Malagò ha ricordato che "è l’atleta italiana che ha vinto più prove di Coppa del Mondo, quindi per noi era una certezza. Le sono grato a livello personale e lo sport italiano le è riconoscente. Avanti così Federica!".

