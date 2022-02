06 febbraio 2022 a

Sono bastati 13 minuti a Dusan Vlahovic per siglare il primo gol con la maglia della Juventus. Nel match contro il Verona, il nuovo numero 7 bianconero è stato servito da Paulo Dybala in profondità e ha battuto l'estremo difensore gialloblù con un morbido pallonetto, mandando in visibilio il pubblico presente all'Allianz Stadium.

