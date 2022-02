Calcio, Juventus - Verona: dove vederla. Le formazioni ufficiali

06 febbraio 2022 a

Si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino, stasera 6 febbraio alle 20,45, Juventus e Hellas Verona. Si tratta della prima partita in bianconero per il colpo del mercato di gennaio, Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina per 75 milioni più bonus. L'incontro sarà fondamentale per i ragazzi di mister Massimiliano Allegri, che in caso di vittoria supereranno l'Atalanta al quarto posto (seppur i bergamaschi abbiano una partita in meno) e rientrerebbero in corsa, seppur a - 8, per la corsa scudetto, vista la sconfitta di ieri dell'Inter (che ha come l'Atalanta una partita da recuperare).

Il match sarà visibile sulla piattaforma Dazn, che ha acquistato i diritti di tutte e dieci le partite di ogni turno di Serie A per tre stagioni. Gli utenti potranno vederla anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre attraverso la app, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Calcio d'inizio alle 20,45 con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nel frattempo le due squadre hanno reso note le formazioni ufficiali. Juventus in campo con il 4-3-3 con Szczesny in porta; Danilo, De Ligt, Chiellini e De Sciglio in difesa; Arthur, Zakaria e Rabiot a centrocampo; Dybala, Vlahovic e Morata in attacco. Il Verona risponde con il consueto 3-4-2-1. Montipò tra i pali, i tre difensori sono Ceccherini, Günter e Casale. I quattro centrocampisti sono Depaoli, Ilic, Veloso e Lazovic. Barak e Tameze agiranno alle spalle di Lasagna.

