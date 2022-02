Marcell Jacobs perde la pazienza: "Basta domande sul doping. Il mio sogno? Andare nello spazio"

06 febbraio 2022 a

Il fenomeno Marcell Jacobs, campione olimpico dei cento metri, ormai si è stancato delle domande sul doping. Non ne può più e l'ha detto senza mezzi termini nel corso di una intervista al Welt am Sonntag, edizione domenicale di Die Welt, a proposito di una domanda sul discusso nutrizionista Giacomo Spazzini. Jacobs ha quasi perso la pazienza: "Il doping? Sono stanco di questa domanda. Non ho mai preso niente di simile. Spazzini è stato assolto, le informazioni in questo caso erano errate sin dall'inizio. Non si trattava di Doping. Spazzini non è stato accusato di avere nulla a che fare con sostanze illegali", ha chiarito l'azzurro.

Nel corso dell'intervista Jacobs ha raccontato il percorso che lo ha portato a vincere l'oro a Pechino, cosa ha rappresentato per l'atletica italiana e per l'Italia intera "dopo i due anni devastanti" della pandemia a causa del Covid 19. Nel guardare al futuro e ai prossimi obiettivi, il campione azzurro ha detto che "da piccolo avevo due sogni: vincere le Olimpiadi e volare nello spazio. Sto lavorando anche al secondo sogno ancora da realizzare. Contattare Elon Musk? Sì, forse (ridendo, ndr)".

"La contraddizione però è che il mio sogno di andare nello spazio è vivo, anche se ho paura di volare (ride, ndr)", ha detto ancora Jacobs. L'uomo più veloce del Mondo però ha anche detto di volere "lavorare con i giovani per ispirarli. Voglio insegnare loro che il raggiungimento degli obiettivi non è un dono. Ci vuole duro lavoro, concentrazione e dedizione. Forse creerò un istituto per i giovani in difficoltà. Per aiutarli a rendere migliore la loro vita e dare una direzione". Ovviamente il concetto più incisivo resta quello del doping: ancora una volta Marcell Jacobs ribadisce che non ha mai fatto uso di sostanze dopanti e che i suoi risultati sono solo frutto dell'impegno e dell'allenamento.

