Pescara-Gubbio 3-1, Spalluto illude Torrente

Foto: simone grilli

Delfino in vantaggio con Ierardi, pari nella ripresa del bomber, poi Clemenza e Ferrari

06 febbraio 2022 a

a

a

Disco rosso per il Gubbio a Pescara. I rossoblu escono sconfitti dall'Adriatico dopo che Spalluto a inizio ripresa (5') aveva recuperato il gol dello svantaggio messo a segno nel primo tempo da Ierardi. Il Pescara di Auteri dopo aver subito il pareggio si è però riorganizzato e con Clemenza al 22' ha trovato la rete del 2-1, poi Ferrari in pieno recupero ha firmato il 3-1 definitivo. Nel mezzo, però, l'occasione per fare 2-2 con Spalluto al 90' e prima una traversa di Sarao entrato nella ripresa al posto di D'Amico.

Gubbio sprecone, Sarao sbaglia un rigore al 96' e a Fermo è soltanto 1-1

Torrente ha cambiato molto, forse troppo, dopo la buona prestazione di Fermo. In difesa ha fatto esordire sulla sinistra Righetti spostando Tazzer a destra e tenendo a riposo Formiconi. In mezzo Migliorini ha preso il posto di Signorini. In avanti Sarao è partito dalla panchina per Spalluto. Nel 2022 il Gubbio non ha mai vinto: dopo la pesante sconfitta di Chiavari con l'Entella (4-0) è arrivato il misero pari interno col Grosseto (0-0), il pareggio di Fermo (1-1) e ora una nuova sconfitta per 3-1 a Pescara. Il piatto piange.

Gubbio-Grosseto 0-0, scialbo pareggio dei rossoblù

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.