Sir, 3-0 contro Ravenna: esordio di Broccatelli e rinnovo per Plotnytskyi

Tutto facile per la Sir Safety Conad Perugia, che nel testa-coda della settima giornata di ritorno di Superlega, pur lasciando a riposo Leon, ha superato Ravenna senza concedere alcun set.

Pur senza brillare, Perugia ha quindi inanellato la terza vittoria consecutiva in campionato. Il modo migliore di festeggiare un altro rinnovo pesante. Dopo quelli di Leon e Colaci definiti una decina di giorni fa, nelle ultime ore anche Plotnytskyi si è legato ai Block Devils per altre due stagioni. Inoltre, in una sfida dal minimo rischio ma a tratti tortuosa, Grbic regala un sabato sera speciale a Vittorio Broccatelli.

Il libero classe 2005 - assisano doc - entra con la sua squadra avanti 2-0 e sull’11-8 nel terzo game. L’emozione del numero 7 è direttamente proporzionale all’affetto che gli riserva il palazzetto. Mvp, Sebastian Solé, efficace sia a muro che in attacco. Ottimo anche il contributo del trio Plotnytskyi-Rychlicki-Ter Horst. Buonissima la prova di Mengozzi. Parziali del match: 25-18, 25-23, 25-16.

