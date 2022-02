Perugia, blitz ad Ascoli con magia di Lisi: riaperta la corsa ai play off

05 febbraio 2022 a

Tradizione rispettata. Dopo la sconfitta e la sosta in campionato, almeno in questa stagione, il Perugia vince sempre. E così è stato anche ad Ascoli. Un gol di Francesco Lisi al 26’ ha infatti regalato al Grifo la vittoria sul campo dell’Ascoli, nel match valido per la 21esima giornata di Serie B.

Con questi tre punti gli umbri salgono a quota 31 in classifica. Una vittoria che riapre gli orizzonti play off. Meritata e voluta. Ancora una prova convincente in trasferta della formazione di Alvini, ma il successo è frutto di una prestazione “casalinga”, almeno per la voglia di tenere in pugno la partita, prima e dopo la punizione da tre punti disegnata dall'esterno biancorosso.

Da segnalare anche un palo di De Luca e altre due nitide palle gol per Kouan e Matos. E i guanti di Chichizola, di fatto, solo bagnati dalla pioggia. Prossimo turno sfida d'alta classifica: al Curi arriva il Frosinone.

