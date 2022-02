Calcio, Inter-Milan: dove vedere il derby. Le formazioni ufficiali

05 febbraio 2022 a

Va in scena alle 18 il derby di Milano tra Inter e Milan. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro si sfidano le prime due della classifica di Serie A, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la corsa allo scudetto. L'Inter si trova al momento in prima posizione con 53 punti e una partita in meno, mentre il Milan insegue al secondo posto - a pari merito con il Napoli - con 49 punti e una partita in più dei cugini nerazzurri.

Il match è visibile su Dazn, con commento di Pierluigi Pardo, che sarà affiancato dall'ex centrocampista di Lazio e Nazionale, Marco Parolo. Da bordo campo, invece, per interviste e commenti a caldo dalle due panchine, ci saranno Davide Bernardi, Federica Zille, Tommaso Turci.

Intanto sia Simone Inzaghi che Stefano Pioli, rispettivamente allenatori di Inter e Milan, hanno diramato le formazioni ufficiali. Classico 3-5-2 per i nerazzurri: Handanovic in porta; difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ci sono Dumfries a destra, Perisic a sinistra, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in cabina di regia. Attacco a due con Lautaro Martinez e Dzeko. Il Milan risponde con il consueto 4-2-3-1: Maignan tra i pali; Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa, con Tonali e Bennacer a fare da schermo. Kessié avanza nella linea dei trequartisti assieme a Saelemaekers e Leao, mentre l'attaccante è Giroud. Ibrahimovic non va nemmeno in panchina, al contrario del recuperato Tomori.

