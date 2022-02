Olimpiadi invernali, Italia d'argento nella staffetta a squadre mista dello short track

Gabriele Burini 05 febbraio 2022 a

a

a

Seconda medaglia di giornata per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: è arrivata nella staffetta a squadre mista dello short track. Per gli azzurri, Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli hanno centrato la medaglia d'argento dietro alla Cina padrona di casa e davanti all'Ungheria. Il Canada invece è stato squalificato. La Cina si è imposta nella finale con il tempo di 2.37.348 superando l’Italia di pochissimo. Gli azzurri fermano il cronometro a 2.37.364. Bronzo all’Ungheria in 2.40.900.

Francesca Lollobrigida d'argento nel pattinaggio di velocità 3000 metri

Con questo argento, Arianna Fontana diventa l’atleta più medagliata in assoluto nello short track nella rassegna a cinque cerchi con nove medaglie complessive ottenute. Adesso andrà a caccia della medaglia a livello individuale per cercare di raggiungere Stefania Belmondo, a quota dieci, per diventare l'atleta italiana femminile più medagliata alle Olimpiadi.

Iniziati i Giochi Olimpici invernali: date, orari e tv, tutto su Pechino 2022. La guida

Questa mattina l'Italia aveva già conquistato una medaglia. E' stato l'argento di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità 3000 metri. In quel caso, l'azzurra aveva chiuso dietro l'Olanda e davanti al Canada. La 31enne campionessa italiana ha ceduto solamente all’olandese Irene Schouten, che ha conquistato la medaglia d’oro realizzando il record olimpico con il tempo di 3.56.’93. Francesca Lollobrigida ha chiuso seconda con il crono di 3.58.’06, mentre al terzo posto è arrivata la canadese Isabelle Weidemann in 3.58.64.

(Articolo in aggiornamento)

Pechino 2022, anche l'Italia colpita dal Covid: positivo Kevin Fischnaller

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.