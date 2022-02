Olimpiadi invernali, Lollobrigida d'argento nel pattinaggio di velocità 3000 metri

05 febbraio 2022 a

Prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: Francesca Lollobrigida è d'argento nel pattinaggio di velocità, 3000 metri. Vince l'oro l'Olanda, il Canada è di bronzo. Medaglia storica per l'Italia. La 31enne campionessa italiana ha ceduto solamente all’olandese Irene Schouten, che ha conquistato la medaglia d’oro realizzando il record olimpico con il tempo di 3.56.’93. Francesca Lollobrigida ha chiuso seconda con il crono di 3.58.’06, mentre al terzo posto è arrivata la canadese Isabelle Weidemann in 3.58.64. Per l’azzurra, alla terza partecipazione olimpica, e bronzo europeo in carica nella stessa distanza, si tratta del primo podio olimpico in carriera.

Il programma odierno per l'Italia prevede adesso, alle 11,45, il salto con gli sci femminile NH (primo turno), con l'azzurra Jessica Malsiner. Alle 12,00 ci sarà lo short track femminile 500 metri (batterie) con Arianna Fontana, Martina Valcepina e Arianna Valcepina. A segure, alle 12,10, la run 1 dello slittino maschile con Leon Felderer; alle 12,38 lo short track maschile 1000 metri (batterie) con Pietro Sighel, Luca Spechenauser e Leon Felderer; alle 13,05 il curling doppio misto (sessione 9): Gran Bretagna-Italia; mentre alle 13,23 spazio ai quarti di finale dello short track staffetta mista con Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Martina e Arianna Valcepina. Chiude il programma odierno il run 2 dello slittino maschile alle 13,50 con Leon Felderer.

Le Olimpiadi di Pechino 2022 saranno trasmesse integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, oltre che su Sky Go, Now Tv, DAZN, Tim Vision. La Rai ha acquisito i diritti per trasmettere 100 ore e manderà in onda l’evento in diretta tv su Rai2 e RaiSport.

