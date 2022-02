Pechino 2022, anche l'Italia colpita dal Covid: positivo Kevin Fischnaller

04 febbraio 2022 a

La comitiva azzurra impegnata alle Olimpiadi devono fare i conti con il Covid. Prima della partenza è risultata infetta Valentina Vezzali, all'arrivo in Cina tampone positivo per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e ora tocca anche agli atleti. Nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, lo slittinista Kevin Fischnaller è il primo atleta italiano a risultare positivo. E' stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. La notizia è circolata per tutta la giornata. Un primo sospetto era emerso in mattinata quando, in occasione delle ultime prove di slittino, accanto al suo nome era comparsa la scritta Dns (assente alla partenza).

Qualche ora dopo il Coni ha comunicato ufficialmente la notizia. “Auguriamo a Kevin una pronta guarigione!", scrive in una nota il Comitato Olimpico Italiano, che “sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese”. Per Fischnaller la positività è una vera e propria doppia beffa, perché lo slittinista è stato fermato proprio alla vigilia delle prime due manche del singolo maschile, la gara a cui avrebbe dovuto partecipare.

La notizia del forfait obbligato di Kevin, cugino e compagno stanza di Dominik, anche lui presente ai Giochi, arriva in una giornata in cui i casi di Covid 19 subiscono una frenata. Nelle ultime 24 ore infatti sono 21 i casi registrati, in netta diminuzione rispetto ai 55 del giorno precedente. Tra questi quattordici sono emersi all’arrivo in aeroporto, mentre altre sette positività sono collegate alla bolla olimpica. Il totale dei positivi, dal 23 gennaio, sale così a 308. Numero inevitabilmente destinato a crescere ancora, purtroppo. Le Olimpiadi Invernali di Pechino, del resto, non potevano che essere condizionate proprio dalla pandemia che sta coinvolgendo tutto il mondo. Nella comitiva azzurra si spera che non ci siano nuovi contagi nei prossimi giorni.

