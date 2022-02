Olimpiadi invernali: date, orari e tv, tutto quello che c'è da sapere su Pechino 2022. La guida

04 febbraio 2022 a

Conto alla rovescia a Pechino per l'inaugurazione dell'Olimpiade invernale 2022. Dal 4 al 20 febbraio, la capitale cinese ospiterà l'edizione dei Giochi numero 24, che segue all'edizione coreana di PyeongChang nel 2018. Pechino sarà la prima città nella storia ad avere ospitato la rassegna a cinque cerchi sia in versione estiva (nel 2008) che in quella invernale. Oggi venerdì 4 febbraio è prevista la cerimonia di apertura alle ore 13 (italiane) nel magnifico stadio nazionale conosciuto come Nido d’Uccello, anche se nella notte sono iniziate alcune competizioni (come il curling).

Considerato il fuso orario (la Cina è sette ore avanti al nostro Paese), tante delle gare si svolgeranno quando in Italia sarà notte ad eccezione di alcune che riguardano biathlon e sci alpino (nella prima mattinata italiana). La maggior parte degli eventi inizierà quando da noi sarà l'1,30. La prima medaglia d'oro sarà assegnata sabato 5 febbraio, il giorno successivo alla cerimonia di apertura. È lo skiathlon femminile, manifestazione di sci di fondo, che incoronerà la prima campionessa olimpica dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. A PyeongChang 2018 l’Italia chiuse al dodicesimo posto del medagliere (dieci volte sul podio di cui tre per l'oro).

L'Olimpiade di Pechino 2022 sarà trasmesse integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, oltre che su Sky Go, Now Tv, DAZN, Tim Vision. La Rai ha acquisito i diritti per trasmettere 100 ore e manderà in onda l’evento in diretta tv su Rai2 e RaiSport.

