Sir, nessun problema contro Taranto: 3-0 e quindicesima vittoria in campionato

Non si ferma la marcia della Sir Safety Conad Perugia in Superlega. La capolista del campionato infatti non dà scampo a Taranto al PalaBarton, infliggendo un netto 3-0 ai danni dei salentini. In pratica c'è stato equilibrio soltanto nel secondo set, con i Block Devils per gran parte sotto di due lunghezze fino al rush conclusivo, quando hanno fatto valere la loro capacità di gestire i momenti chiave.

Non c'è stata partita invece negli altri due parziali. E' finita quindi 3-0 (25-17, 25-23, 25-23). Per quanto riguarda la formazione di Nikola Grbic, quindicesima vittoria in campionato e quota 47 punti. Al prossimo turno la Sir se la vedrà, sempre al PalaBarton, contro il fanalino di coda Ravenna.

