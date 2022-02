Football americano, Ambra Marcucci vince lo Scudetto con le Sirene Milano e ora vola negli Stati Uniti

Tommaso Ricci 02 febbraio 2022 a

Lo scudetto del football americano femminile finisce a Castel Ritaldi. Tutto merito di Ambra Marcucci, italo-olandese nata ad Amsterdam che vive con la famiglia proprio in Umbria. La forte giocatrice spoletina (a sinistra nella foto), wide receiver e running back in prestito quest'anno alle Sirene Milano dopo che la Federazione non ha dato l'ok a disputare il campionato maschile con i Grifoni Perugia, club con cui è tesserata, si è cucita sul petto il tricolore vincendo l'ottava edizione del Rose Bowl, la finalissima del campionato italiano femminile, che si è giocata domenica a Bologna e che Milano ha fatto sua battendo 16-0 le padrone di casa dell'Underdogs Bologna campionesse in carica. Si tratta del secondo titolo stagionale per Marcucci che proprio con le meneghine, nel luglio scorso, aveva alzato al cielo la Coppa Italia di tackle. Una grande emozione per la forte giocatrice umbra che, nel frattempo, ha coronato un altro sogno, quello di sbarcare negli States: giovedì decollerá dall'Italia per raggiungere lo stato del Nevada, e più precisamente la città di Reno capoluogo della contea di Washoe, dove la attendono le Nevada Storm e il suo primo contratto da semiprofessionista in Wfa League.

Marcucci che nel mese di dicembre ha anche partecipato con la Nazionale femminile di flag football (la versione senza contatto della disciplina) ai campionati mondiali tenutisi in Israele. Per le azzurre è arrivato un ottavo posto molto prestigioso perché ha consentito loro di staccare il biglietto per i Mondiali, i World Games, che si giocheranno in Alabama a luglio.

"Visto che era la gara di ritorno con Bologna dopo la sconfitta dell'andata - commenta Marcucci - si trattava di una finale non scontata per noi. Abbiamo adottato degli schemi differenti rispetto al primo incontro, per esempio nella formazione 'wild cat' ho guadagnato parecchi yard che hanno portato poi a un touchdown. Il risultato inganna, è stata una partita dura e sudata. Comunque non male: in un anno abbiamo vinto sia la Coppa Italia che lo scudetto". Ora il sogno americano. "Finalmente dopo due anni di stop per la pandemia e qualche infortunio - chiosa Ambra -, mi hanno rilasciato il visto per giocare a Reno con le Nevada Storm. Aspettative? Fare esperienza e imparare il football americano in tutti i suoi aspetti nel Paese in cui è nato".

