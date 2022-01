Super Bartoccini Fortinfissi Perugia, colpaccio a Roma e balzo in classifica

30 gennaio 2022 a

Colpaccio della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che espugna il Palazzetto dello Sport di Roma, le “gladiatrici” umbre cedono nel primo set ma poi si riprendono ed ottengono i tre punti con un 3-1 (25-17 29-31 19-25 22-25 i parziali) conquistato fra tante difficoltà, come l’assenza di un opposto in rosa e le defezioni di Guiducci e Nwakalor, quest’ultima tenuta a riposo in via precauzionale a seguito di una distorsione rimediata in settimana.

Per la Bartoccini Fortinfissi Perugia tre punti che equivalgono ad una vera e propria boccata di ossigeno per la classifica, dove in un solo colpo le magliette nere passano dall'ultimo al decimo posto.

Le parole di Christina Bauer Mvp del match. "Abbiamo bisogno di fare punti per la classifica, questo ci ha spinto come squadra a lottare per ottenere questi tre punti che sono preziosi, non è stato facile perché Roma ha lottato tanto soprattutto difendendo e ricevendo. Sono punti che ci fanno tanto bene, sia in classifica ma anche a livello di testa perché il girone di andata è stato molto complicato per noi e questa vittoria deve darci lo slancio per affrontare al meglio il girone di ritorno", ha commentato.

