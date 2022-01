Gubbio-Grosseto 0-0, scialbo pareggio dei rossoblù

Foto: simone grilli

Dopo la batosta di Chiavari è mancata la reazione della squadra di Torrente

30 gennaio 2022 a

Il Gubbio ancora non c'è. Dopo la scoppola di Chiavari (4-0) con l'Entella la squadra di Torrente ha provato a reagire con il Grosseto ma la gara ha detto che le cose migliori le hanno fatte gli ospiti che hanno pure rischiato di vincere. Alla fine ne è venuto fuori uno 0-0 che non accontenta nessuno ma quanto meno consente al Gubbio di riprendere la marcia in classifica.

Al fischio d'inizio Torrente ha lanciato subito tra i titolari il neo acquisto, il terzino Tazzer che ha fatto coppia sulle fasce con Formiconi. Al centro Signorini e Migliorini con redolfi in panchina. A centrocampo Cittadino play con Di Noia e Malaccari ai lati. Arena trequartista, Spalluto e Sarao di punta. La gara è scivolata via sui binari della monotonia con il Gubbio quasi mai pericoloso dalle parti della porta avversaria.

