Nadal vince l'Australian Open e conquista lo Slam numero 21: nessuno come lui. Chi è il campione spagnolo

Rafa Nadal è il nuovo re degli Australian Open. Il 35enne tennista spagnolo, numero cinque al mondo, ha battuto in finale in rimonta il numero 2 del ranking Daniil Medvedev in cinque set 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5. Nella Rod Laver Arena, in 5 ore e 24 minuti di gioco, Nadal conquista il suo secondo Slam a Melbourne tredici anni dopo il primo successo del 2009 ma soprattutto con 21 trionfi stacca Roger Federer e Novak Djokovic - fermi a 20 - nel conto degli Slam vinti nel singolare maschile. Per Medvedev sfuma la possibilità di diventare il nuovo numero uno al mondo già il prossimo 21 febbraio: se avesse vinto oggi, infatti, avrebbe spodestato Novak Djokovic in quella data.

"È stata una delle partite e il momento più emozionate della mia carriera, è stato un onore. Queste tre settimane mi resteranno nel cuore per il resto della mia vita" così Rafa Nadal ha commentato la vittoria degli Australian Open 2022 e il record di 21 titoli del Grande Slam in carriera. "Non so cosa dire, è fantastico. Devo essere onesto, un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare. Non sapete quanto ho lottato per essere qui, non posso che ringraziare tutte le persone che mi hanno incoraggiato da quando sono arrivato a Melbourne", ha aggiunto il campione spagnolo.

Il più vincente tennista di tutti i tempi nei tornei del Grande Slam (21 titoli su 29 finali disputate) ha infatti vinto 13 volte il Roland Garros (primato assoluto), 4 l'US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Nella sua carriera vanta inoltre la medaglia d'oro olimpica nel singolare del 2008 e la medaglia d'oro olimpica nel doppio del 2016 (unico tennista ad aver conquistato l'oro in entrambe le specialità) e 5 volte la Coppa Davis con la nazionale spagnola (2004, 2008, 2009, 2011 e 2019). Nella vita privata c'è stata solo Maria Francisca Perello: i due si conoscono da bambini, sono fidanzati dal 2015 e si sono sposati nel 2019.

