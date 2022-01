Jannik Sinner, sfuma il sogno della semifinale dell'Australian Open. Vince Stefanos Tsitsipas

26 gennaio 2022 a

Il sogno di Jannik Sinner è sfumato davanti ai colpi del greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista azzurro non è riuscito a conquistare l'accesso alle semifinali, perdendo ai quarti dell'Australian Open con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Sinner aveva giocato bene e dominato tutti gli incontri fino a questo punto del tabellone, ma ha dovuto affrontare uno Tsitsipas molto motivato e preciso nel gioco. Nel primo set Sinner ha ceduto per 6-4, nel secondo è andato leggermente peggio, perdendo per 6-3. Stesso risultato anche nel terzo. Fine dell'avventura australiana per Sinner, in ogni caso oltre ogni aspettativa. A difendere i colori azzurri resta solo Matteo Berrettini.

Eroico Berrettini, batte Monfils ed è in semifinale agli Australian Open. Incontrerà Nadal

