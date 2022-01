Sinner e Berrettini considerati favoriti per la conquista delle semifinali. Ecco le quotazioni dei bookmaker

24 gennaio 2022 a

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono entrambi approdati ai quarti di finale dell'Australian Open e gli appassionati di tennis iniziano a sperare che un italiano possa alzare il trofeo. Ovviamente entrambi i giocatori per ora sognano di approdare alla semifinale, per poi potersi giocare il tutto per tutto inseguendo la conquista della partita che assegna il successo. Domani mattina, martedì 25 gennaio, Berrettini affronterà Gael Monfils. L'azzurro parte favorito secondo i betting analyst di Snai che quotano il suo successo a 1.55. Il passaggio di turno del francese, invece, è dato a 2.45.

La vittoria dell'italiano in tre soli set è quotata a 3.50, l'1-3 a 3.80. Un eventuale successo di Monfils per 3-1 verrebbe pagato a 5.75, quindi è considerato il risultato meno probabile. I bookmaker, dunque, sono convinti che alla fine l'italiano riuscirà a spuntarla e a conquistare l'accesso alla prima semifinale. Jannik Sinner che dovrà affrontare Stefanos Tsitsipas, scenderà in campo mercoledì 26 gennaio. L'avversario è il numero 4 del ranking. Ma anche in questo caso gli allibratori sono convinti che il favorito sia il giocatore italiano.

Un successo del giovane altoatesino verrebbe pagato 1,72 su Planetwin365, mentre la vittoria del classe 1998 greco è in quota a 2.09. Il set betting vede il 3-1 per Sinner a 4.44 e il 3-0 a 4.82, mentre l'1-3 in favore del greco è offerto a 5.39. Diverse, ovviamente, le quotazioni sul possibile vincitore del torneo. E' vero che Novak Djokovic non c'è ma non mancano gli altri due pluri vittoriosi del tennis mondiale. Per il mondo delle scommesse il favorito resta Daniil Medvedev. La sua vittoria viene pagata a due. Quella di Rafael Nadal, invece, a 3,50. In questo caso sono ben diverse le quotazioni degli azzurri. Sul tabellone della Snai una possibile vittoria di Sinner viene quotata a 10, quella di Berrettini a 12. Ruoli invertiti su Planetwin365: il tennista romano a 10, quello altoatesino a 12.

