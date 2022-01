Perugia, tonfo al Curi: il Pordenone fa il blitz nel finale con Cambiaghi

22 gennaio 2022 a

a

a

Un gol nel finale di Cambiaghi condanna il Perugia alla sconfitta contro il Pordenone al Curi. Doveva essere la partita della svolta, quella che avrebbe dovuto lanciare la squadra di Alvini stabilmente in zona play off, invece è arrivata un'altra delusione casalinga.

Monza-Perugia 2-2, la beffa arriva a tempo scaduto

Al termine di una partita senza particolari sussulti, con il Grifo quasi mai pericoloso se non in qualche timido tentativo di Matos, il Pordenone di Tedino, penultimo in classifica con una sola vittoria fino a questa giornata, ha piazzato la stoccata vincente grazie a una conclusione dal limite dell'area di Cambiaghi, deviata da Angella, che si è infilata sotto l'incrocio alle spalle di Chichizola. Il Perugia torna in campo il 5 febbraio, dopo la sosta, nella difficile trasferta di Ascoli.

Grifo, niente tifosi in Curva contro il Pordenone: la Nord diserta la partita per evitare il rischio contagio

Dopo la rete il Perugia ha reagito in maniera veemente cercando in tutti i modi almeno il pari, con Ghion che ha impegnato Perisan in pieno recupero. Con questa sconfitta la squadra di Alvini resta a quota 28, a -4 dalla zona play off. Balzo del Pordenone al secondo successo in campionato, ora a 11 punti ma sempre penultimo.

Botta e risposta tra Kouan e Pettinari, il derby tra Perugia e Ternana finisce 1-1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.