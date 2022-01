Entella-Gubbio 4-0, che batosta per i rossoblù!

Gara senza storia dominata fin dall'inizio dalla squadra ligure

Pesante sconfitta del Gubbio che inizia male il 2022. A Chiavari finisce 4-0 per l'Entella in una partita dove non c'è stata praticamente storia dall'inizio. Torrente con diversi giocatori fuori causa per via del Covid si affida in avanti a Sarao supportato da Fantacci e il neo acquisto Di Noia. Dietro giocano Lamanna a destra e Aurelio sulla mancina.

I liguri in vantaggio al 23' con Di Cosmo, al 41' sono due grazie a Capello. Nella ripresa, nonostante le correzioni di Torrente, la gara continua sulla falsariga del primo tempo e prima Magrassi al 18' e poi Schenetti al 28' firmano il poker definitivo a vantaggio dei padroni di casa.

