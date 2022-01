Gianni Di Marzio è morto, lutto nel mondo del calcio. Fu lui a scoprire Diego Armando Maradona

22 gennaio 2022 a

a

a

È morto Gianni Di Marzio, allenatore e dirigente sportivo, che fu il primo a scoprire il talento di Diego Armando Maradona. Lutto nel mondo del calcio. A dare l'annuncio il figlio Gianluca Di Marzio su Twitter. "E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego: sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai", il messaggio affidato ai social da parte del figlio.

Di Marzio vide per primo un giovanissimo Maradona in Argentina, segnalandolo al Napoli e contribuendo così a scrivere la storia del calcio. Come allenatore, ha guidato diverse squadre tra cui il Catanzaro, con cui arrivò in Serie A, e il Napoli, allenato tra il 1977 al 1979, ottenendo il quinto posto in classifica, piazzamento Uefa, e perdendo una finale di Coppa Italia a Roma contro l'Inter.

Addio a Mario Macalli, storico presidente della Serie C

Di Marzio, che aveva 82 anni, allenò anche diverse squadre nelle categorie minori, affiancando la sua attività a quella di giornalista e commentatore. Lavorò anche come manager di diverse società calcistiche, a partire dal Venezia di Maurizio Zamparini con cui conquistò la Serie A ed è stato responsabile dell'area estera della Juventus dal 2001 al 2006. Attento e profondo conoscitore del calcio, per anni è stato osservatore e scopritore di talenti, compreso un giovanissimo Cristiano Ronaldo. Un vero e proprio simbolo del mondo del mondo del pallone, in particolare tra gli anni Ottanta e Novanta. Tra i numerosi messaggi di condoglianze, ovviamente quello del Napoli: "Il presidente De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". Così in un tweet la società partenopea. Migliaia di like nel post con cui il figlio Gianluca ha annunciato il decesso del padre. Ciro Ferrara: "Che brutto risveglio. Riposa in pace mister".

Giampiero Galeazzi, da giorni era in terapia intensiva. Camera ardente in Campidoglio, funerali in forma privata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.