Superlega, la Sir in semifinale di Coppa Italia con Piacenza

Dopo il netto 3-0 a Padova, Perugia volla alla Final Four di Bologna

20 gennaio 2022 a

Vola alla Final Four della Del Monte Coppa Italia la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils hanno la meglio in tre set della Kioene Padova nell’ultimo quarto di finale della competizione e staccano il biglietto per la kermesse di Casalecchio di Reno del prossimo 5 e 6 marzo. Prova concreta degli uomini di Nikola Grbic che, dopo un primo set dominato 25-15, soffrono un po’ nel secondo e terzo parziale la reazione della formazione di coach Cuttini, ma restano lucidi e si affidano alla loro armi principali, il sevizio (4 ace) ed il muro (7 vincenti, 3 di un ottimo Solè). 25-22 e 25-21 i parziali che decretano la vittoria degli uomini del presidente Sirci che in semifinale troveranno Piacenza, prossimo avversario anche domenica in campionato sempre al PalaBarton.

Mvp della sfida Wilfredo Leon che ne mette 17 con 4 ace e dei turni dai nove metri mortiferi per Padova. Doppia cifra in casa Sir anche per Rychlicki con 11 palloni a terra, 9 i sigilli di Anderson e solita prestazione tutta sostanza di Giannelli in regia e di Colaci in seconda linea.

