Ranocchia segna in mezza rovesciata, il video del gol del difensore dell'Inter in Coppa Italia

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter originario di Bastia Umbra, evita l'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia Frecciarossa con un grande gol in semi rovesciata. Il centrale nerazzurro ha segnato il gol del 2-2 contro l'Empoli proprio nei minuti di recupero del secondo tempo, consentendo ai ragazzi di Simone Inzaghi di raggiungere i tempi supplementari. L'Inter ha vinto per 3-2.

L'Inter ha poi superato il turno dopo i tempi supplementari grazie al gol di Sensi. Nel primo tempo i nerazzurri erano passati in vantaggio con Sanchez dopo tredici minuti, entrato da poco al posto di Correa, uscito in lacrime per infortunio. Poi però è arrivata la reazione degli ospiti. Al rientro in campo dall'intervallo, al minuto 61, Nedim Bajrami ha riportato in equilibrio il risultato. Quindici minuti dopo è arrivato quindi il sorpasso: colpo di testa di Cutrone, ex Milan che già aveva deciso un incontro in Coppa Italia contro l'Inter ai tempi dei rossoneri, palla che colpisce la traversa e poi, dopo il tocco di Radu, secondo portiere dei nerazzurri, finisce oltre la linea per il clamoroso vantaggio ospite. Al 91esimo, quindi il gol in mezza rovesciata di Ranocchia, che ha portato l'incontro ai supplementari, dove il gol di Sensi ha messo la parola fine all'incontro.

Nell'altro incontro di Coppa Italia Frecciarossa giocato oggi, il Sassuolo ha battuto il Cagliari per 1-0. A decidere il match il bel gol di Harroui, che porta il Sassuolo per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della competizione. Per i neroverdi adesso ci sarà la Juventus, che ieri ha sconfitto 4-1 la Sampdoria.

