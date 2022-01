Perugia, niente tifosi in Curva contro il Pordenone: la Nord diserta la partita per evitare il rischio contagio

20 gennaio 2022 a

a

a

Il Grifo non potrà contare sulla spinta della Curva Nord sabato 22 gennaio contro il Pordenone. I gruppi organizzati del tifo biancorosso diserteranno la partita per il bene comune. In una fase in cui il numero dei positivi al Covid 19 in Umbria è in lieve diminuzione, si vogliono ridurre i rischi di un potenziale aumento di contagio rinunciando a presenziare alla gara.

Monza-Perugia 2-2, la beffa arriva a tempo scaduto

Intanto, prosegue senza particolari grattacapi la marcia di avvicinamento del Perugia alla sfida interna con i ramarri. Mercoledì 19 gennaio, sul centrale dell’antistadio, si è visto anche Manuel De Luca.

Botta e risposta tra Kouan e Pettinari, il derby tra Perugia e Ternana finisce 1-1

L’attaccante - reduce lo scorso lunedì dall’intervento per la riduzione della frattura delle ossa nasali - ha lavorato a parte, senza mai aggregarsi ai compagni. Giovedì 20 dovrebbe tornare in gruppo. Se non ci saranno contrattempi, sabato pomeriggio partirà dal primo minuto. Oltre a Manneh, assente Fulignati, out anche domenica scorsa a Monza.

Serie B, punto d'oro del Grifo a Parma: Sgarbi fa gol a Buffon (1-1)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.