Tennis, mercoledì 19 gennaio terzo giorno di Australian Open. In programma Berrettini, Sonego, Giorgi, Trevisan e Bronzetti

18 gennaio 2022 a

Sarà un programma italiano quello di mercoledì 19 gennaio agli Australian Open di tennis. In campo infatti, per il secondo turno del primo torneo del Grande Slam, ci saranno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego per la parte maschile del tabellone, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti per quella femminile. Il torneo è trasmesso in diretta su Eurosport e sulla piattaforma streaming Discovery Plus.

Il numero uno azzurro, al settimo posto della classifica Atp, scenderà in campo all'alba, non prima delle 4,30, contro lo statunitense Stefan Kozlov. Al primo turno Berrettini aveva sconfitto un altro statunitense, Nakashima, per 3-1, dovendo fare i conti anche con il mal di pancia. Sonego, invece, se la vedrà con il tedesco Oscar Otte. Il numero 26 della classifica Atp aveva sconfitto in tre set lo statunitense Querrey al primo turno, terminato con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-3 a favore del tennista di Torino. Al terzo turno, ma in campo giovedì 20 gennaio, anche Yannik Sinner.

Guardando al tabellone femminile, invece, sono ben tre le portacolori azzurre in gara. La prima a scendere in campo, all'1 di notte, sarà Camila Giorgi. La numero 33 della classifica Wta sfiderà la ceca Marincová. Al primo turno l'italiana aveva avuto la meglio sulla russa Potapova in due set, terminati col punteggio di 6-4, 6-0. Stesso orario per Martina Trevisan, che se la vedrà con la spagnola Badosa. Sfida molto difficile per l'azzurra, numero 111 del ranking: Badosa, infatti, è la numero 6 della classifica Wta. L'italiana al primo turno ha sconfitto in due set la giapponese Hibino. Infine, non prima delle 2,15 italiane, scenderà in campo anche Lucia Bronzetti. Anche in questo caso servirà un miracolo per accedere al terzo turno: l'azzurra, numero 142 del ranking Wta, sfida la numero uno del mondo e padrona di casa Ashleigh Barty.

