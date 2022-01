Monza-Perugia 2-2, la beffa arriva a tempo scaduto

Foto: lapresse

In pieno recupero Ciurria riacciuffa il Grifo a a segno con De Luca e Kouan

Impresa sfiorata. Quando la rimonta da 1-0 a 1-2 sembra ormai completata, Ciurria rovina la festa al Grifo che esce dall’U-Power Stadium a testa alta, con un punto prezioso ma con una buona dose di rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato. Dopo un primo tempo con pochi acuti ed in cui Valoti porta in vantaggio i brianzoli su rigore, Segre e compagni ribaltano tutto nella ripresa con De Luca - sempre su penalty, e Kouan, servito ottimamente da Matos, autore di uno scampolo di gara lussureggiante.

Nel finale in cui Alvini sceglie di coprirsi con Rosi che rileva De Luca, Favilli e Mota Carvalho non sfruttano un paio di occasioni. Il più sembra fatto. Fino al pallonetto di testa di Ciurria che fissa lo score sul 2-2 all’ultimo secondo. Una volta di più, il Perugia - che archivia il girone d’andata al decimo posto con 28 punti - dimostra comunque di essere osso duro soprattutto fuori casa e contro le big della cadetteria. La striscia di risultati utili consecutivi si allunga a 7.

