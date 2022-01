Camila Giorgi, altro selfie hot da Melbourne: shorts, stivali e magliettina aperta | Foto

15 gennaio 2022 a

​Camila Giorgi sempre più scatenata a Melbourne, in vista dell'inizio del primo torneo del Grande Slam degli Australian Open. Lunedì 17 gennaio c'è il suo debutto contro la russa Potapova, ma nella giornata di sabato 15 ha pubblicato un'altra storia sulla sua pagina Instagram in cui appare super sexy: selfie dalla camera d'albergo, con shorts cortissimi e attillatissimi in jeans e magliettina aperta sull'ombelico, con gambe in bella vista e stivali. Un look come sempre ad alto tasso di sensualità, marchio di fabbrica della tennista marchigiana.

Pochi giorni fa invece sempre la Giorgi aveva sfoderato un altro selfie da capogiro, con camicia bianca sbottonata al punto giusto e tacchi a spillo rossi. Uno scatto mozzafiato che ha mandato letteralmente in tilt i social, luogo in cui la Giorgi si sente a suo agio quanto in campo.

Camila continua a coltivare inoltre la sua passione per la moda, grazie anche al suo marchio Giomila, fondato insieme alla madre. Sempre nella giornata di venerdì 14 gennaio aveva pubblicato altre foto durante una visita all'acquario con i pinguini. Insomma, in attesa del ritorno in campo, Camila Giorgi si fa comunque apprezzare su Instagram.

