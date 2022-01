Camila Giorgi super sexy a Melbourne, solo camicia e tacchi nel selfie in camera: poi visita ai pinguini | Foto

14 gennaio 2022 a

a

a

In attesa di vederla in campo, dove lunedì 17 gennaio sarà impegnata al debutto agli Australian Open contro la russa Potapova, Camila Giorgi fa impazzire i suoi follower dalla sua camera d'albergo di Melbourne. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram infatti la tennista marchigiana ha sfoderato un selfie da capogiro, con un look decisamente sexy: camicia sbottonata al punto giusto bianca e tacchi a spillo rossi.

Uno scatto mozzafiato che ha mandato letteralmente in tilt i social, luogo in cui la Giorgi si sente a suo agio quanto in campo. Merito anche della passione per la moda, che l'ha spinta a fondare un proprio marchio di moda, Giomila, insieme alla madre. E così il risultato, in attesa delle prodezze sul campo, è eccezionale.

Poi, altre foto, decisamente meno impegnate, mentre fa visita all'acquario con i pinguini: un momento senza dubbio divertente, di relax in attesa dei match sul cemento australiano.

Tornando al tennis, lunedì 17 gennaio affronterà la russa Potapova, come testa di serie numero 30. L'obiettivo è andare il più avanti possibile, vedremo in che condizioni si presenterà Camila. Difficile riproporre il tennis dell'estate scorsa, quando tra Eastbourne, Olimpiadi e Master 1000 (vinto) di Montreal ha sfoderato prestazioni davvero da urlo. Anche migliori di quelle su Instagram.

