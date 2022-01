Camila Giorgi a Melbourne, selfie bollente con shorts e top sexy targati Giomila: fisico da urlo | Foto

12 gennaio 2022 a

a

a

Camila Giorgi ha fugato ogni dubbio sulla sua partecipazione agli Australian Open di Melbourne, prima prova del grande Slam. La tennista marchigiana infatti aveva saltato gli ultimi tornei nella terra dei canguri, sia sempre a Melbourne che ad Adelaide.

E così il dubbio sulla sua partecipazione agli Open era concreto, a causa delle sue condizioni fisiche. Ma proprio negli ultimi giorni Camila ha rassicurato i suoi fan, tornando a pubblicare foto sulla sua pagina Instagram, soprattutto da Melbourne.

Nell'ultima giornata addirittura nelle sue storie sono stati postati due scatti: entrambi con indosso abbigliamento Giomila, il marchio di moda fondato da lei insieme a sua madre. In entrambe le circostanze si tratta di due selfie dalla sua camera d'albergo, con shorts e top, in grado di valorizzare il suo fisico mozzafiato.

Camila Giorgi da impazzire, sul letto solo con l'intimo: sguardo e posa super sexy | Foto

Il tutto con una folta chioma bionda e sguardo sexy. Insomma, per molti follower, la tennista marchigiana ha già vinto i suoi Australian Open. L'obiettivo di Camila è quello di confermare a livello tennistico quanto di buono combinato nel 2021, che ha visto il suo primo trionfo in un torneo Master 1000, a Montreal. Ora si punta al grande risultato in uno Slam, a cominciare proprio dagli Australian.

Camila Giorgi in lingerie hot davanti allo specchio, tacchi a spillo e lato b mozzafiato | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.