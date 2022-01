Mino Raiola operato d'urgenza, ora è sotto osservazione al San Raffaele

12 gennaio 2022 a

Momenti di apprensione per Mino Raiola. Il procuratore sportivo, 54 anni, tra gli altri anche di Ibrahimovic e di tanti altri campioni, è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A quanto si apprende, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nell’Irccs milanese.

Cresciuto in Olanda, negli anni Sessanta la sua famiglia emigrò dalla Campania per aprire una pizzeria in Olanda. Lui, Carmine Raiola, non ha mai fatto il pizzaiolo, come spesso si dice, ma è stato subito rapito dal mondo del calcio. Dopo gli inizi lavorando nelle giovanili dell’Haarlem ha iniziato a lavorare con i calciatori olandesi fino a diventare uno dei procuratori sportivi più potenti e carismatici al mondo.

