Federico Chiesa, stagione finita: "Lesione al crociato, serve intervento". E ora rischia di non essere riscattato dalla Juve

Stagione finita per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, infortunatosi nel corso della partita dell'Olimpico che i bianconeri hanno giocato e vinto in rimonta contro la Roma, ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una brutta tegola per il calciatore, il club ma anche la Nazionale in proiezione qualificazione al Mondiale del prossimo dicembre che si disputerà in Qatar. Chiesa sarà operato nei prossimi giorni.

Nella mattinata di oggi Chiesa, accompagnato dal padre Enrico ex bomber di Sampodoria, Parma, Fiorentina e Lazio, ha raggiunto il J Medical per effettuare la visita di controllo al ginocchio, visita che ha confermato i sospetti emersi nei minuti immediati l'infortunio. La Juventus ha cosi spiegato in un comunicato: "Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

Chiesa jr è alla seconda stagione nella Juventus: lo scorso anno aveva disputato 43 partite e segnato 14 gol (8 in campionato), quest'anno era fermo a 4 reti in 17 partite. Particolare la sua situazione contrattuale che si trova alla Juventus in prestito biennale dalla Fiorentina, il club bianconero ha sia il diritto che l'obbligo di riscatto legato a tre condizioni. Le prime riguardano il rendimento di Chiesa (almeno 10 gol e 10 assist in stagione, almeno 30' in campo nel 60% delle partite disputate dalla Juve) e non possono più essere centrate, la terza riguarda il club che deve piazzarsi nelle prime quattro posizioni. Se questo non dovesse avvenire l’obbligo di riscatto si trasformerebbe in diritto di riscatto, dunque la Juventus potrebbe scegliere in ogni caso di comprare Chiesa sempre pagando 40 milioni, se invece la società bianconera decidesse di non riscattarlo Chiesa farà ritorno nella Fiorentina.

