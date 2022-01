Dakar 2022, Petrucci vince la quinta tappa ed entra nella storia: prima volta per un ex pilota MotoGp

06 gennaio 2022 a

Prima volta storica per un umbro alla Dakar. Danilo Petrucci ha vinto la quinta tappa della Dakar moto, 560 km intorno a Riad. L’italiano, originario di Terni, al debutto, è diventato il primo pilota che ha corso in MotoGp a vincere una frazione nella competizione. A tagliare per primo il traguardo era stato inizialmente Toby Price, con 4 minuti e 14 secondi di vantaggio su Petrucci, ma l’australiano è stato retrocesso al quinto posto con una penalità di 6 minuti.

La decisione presa ai danni del compagno di scuderia è arrivata per via di un eccesso di velocità che ha consentito all’italiano, che si era piazzato a 4’14" dal vincitore, di entrare nella storia. Petrucci, infatti, è diventato il primo pilota nella storia ad aver vinto un Gp in MotoGp e una tappa della Dakar. Una rivincita dopo il terzo posto di mercoledì 5 gennaio, poi svanito per 10’ di penalità ricevuti per eccesso di velocità. Ross Branch (Yamaha) staccato di 2" ha guadagnato la seconda posizione. Terzo a 5" Josè Ignacio Cornejo Florimo (Honda).

