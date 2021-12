Camila Giorgi in lingerie hot davanti allo specchio, tacchi a spillo e lato b mozzafiato | Foto

30 dicembre 2021 a

Tanti auguri a Camila Giorgi. La numero uno azzurra del tennis festeggia infatti giovedì 30 dicembre i suoi 30 anni. E lo fa a modo suo su Instagram, con uno scatto mozzafiato per i suoi follower.

La tennista marchigiana si è fatta immortalare in lingerie davanti allo specchio con indosso un completo intimo da sogno, con tanto di tacchi a spillo e lato b scolpito ben in vista. Un vero e proprio incanto, capace di raccogliere migliaia e migliaia di like dai suoi follower.

Dai successi in campo ai social e alle passioni: il suo 2021 è stato un anno indimenticabile. Nel tennis ha conquistato il suo primo titolo in un Master 1000, a Montreal, tornando tra le prime trenta atlete al mondo e battendo avversarie super quotate. In campo social è ormai un punto di riferimento anche come influencer di moda, settore nel quale ha dato vita a un suo marchio insieme a sua madre, denominato Giomila. E il 2022 si preannuncia ancora più ricco: a gennaio comincerà la sua stagione tennistica con il torneo di Melbourne e gli Australian Open, senza trascurare la sua passione autentica per moda e social. A 30 anni la sua vita è davvero entrata nel vivo.

