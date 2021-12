Camila Giorgi da impazzire, sul letto solo con l'intimo: sguardo e posa super sexy | Foto

26 dicembre 2021 a

a

a

Al tennis ci penserà da gennaio. Intanto Camila Giorgi ha letteralmente fatto impazzire i suoi follower con uno scatto super sexy.

La tennista marchigiana, fondatrice tra l'altro del marchio di moda Giomila insieme a suo madre, ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram da oltre 500mila follower in cui è sul letto con indosso soltanto un intimo sensuale in pizzo bianco, con sguardo e posa super sexy.

Camila Giorgi avanti a Tenerife, altro selfie sexy in ascensore: il completino rosa è da impazzire | Foto

Senza dimenticare lo scatto precedente, nel quale sempre in intimo era distesa sul letto impegnata in una lettura. Insomma, anche lontano dai campi di gioco, Camila Giorgi continua a catturare l'attenzione degli sportivi e non soltanto.

Camila Giorgi bomba sexy sulla spiaggia, top e shorts attillati per un fisico pazzesco | Foto

Tornando al tennis, la numero uno azzurra giocherà il torneo Wta 250 di Melbourne, dal 3 al 9 gennaio 2022. In Australia giocheranno inoltre la russa Anastasia Pavljuchenkova, la giapponese Naomi Osaka, l’altra americana Jessica Pegula, la rumena Simona Halep e la britannica Emma Raducanu. Non è escluso che Camila Giorgi possa essere testa di serie. Sicuramente se questo avverrà la tennista marchigiana avrebbe ottime possibilità di andare il più avanti possibile nel torneo. Una rassegna che rappresenta la preparazione più importante in vista del primo Slam della stagione, gli Australian Open. Intanto però, in attesa di quelle sul campo, Camila Giorgi regala emozioni su Instagram.

Camila Giorgi, il tennis può aspettare: posa sexy in spiaggia con addominali e lato b scolpiti | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.