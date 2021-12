Perugia-Ternana 1-1, Pettinari replica a Kouan: rigore sbagliato da De Luca

19 dicembre 2021 a

a

a

E' finito in pareggio, 1-1, l'attesissimo derby umbro tra Perugia e Ternana. Nel match del Curi, riempito da circa 7.500 tifosi, vantaggio biancorosso con Kouan nel primo tempo. In apertura di ripresa il pareggio della squadra di Lucarelli con Pettinari. Buono l'inizio delle Fere, poi però la formazione di Alvini ha preso campo fino all'opportunità del rigore, fallito da De Luca.

Perugia-Ternana, biglietti a ruba per il derby dell'Umbria: le formazioni

Al 30' però ecco la rete del Grifo con Kouan. Nel secondo tempo, al 3', il pareggio di Pettinari per l'1-1 della Ternana. Con questo risultato il Perugia sale a quota 27 punti, a ridosso della zona play off, quattro punti in più rispetto ai rossoverdi.

Pullman bloccato per contestare la squadra: 21 tifosi condannati per violenza privata

Le due squadre tornano in campo nel giorno di Santo Stefano: il Grifo va a far visita al Monza, per le Fere match al Liberati contro l'Ascoli.

Serie B, punto d'oro del Grifo a Parma: Sgarbi fa gol a Buffon (1-1)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.