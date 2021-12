Sofia Goggia fa poker, trionfo in discesa a Val d'Isere e vetta in classifica di Coppa del Mondo

18 dicembre 2021 a

Ancora un trionfo per Sofia Goggia. La sciatrice campionessa bergamasca ha centrato il quarto successo stagionale in Coppa del Mondo, il 15esimo in carriera, trionfando nella discesa libera della Val d’Isere e balzando in testa alla classifica generale di Coppa. La 29enne bergamasca, al settimo successo di fila nella disciplina più veloce del circo bianco, si è imposta con il tempo di 1’41"71 davanti alla statunitense Breezy Johnson (1’41"98) e alle austriache Mirjam Puchner (1’42"62) e Ramona Siebenhofer (1’43"04). Quinto posto per la slovena Ilka Stuhec (1’43"08) che si lascia alle spalle la svizzera Corinne Suter (1’43"14) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1’43«15).

Altre due azzurre in top ten: Nadia Delago (1’43"16) ottava ed Elena Curtoni (1’43"23) nona; undicesima Federica Brignone (1’43"40). Nella classifica generale della Coppa del Mondo, Sofia Goggia passa al comando con 535 punti, 10 in più della statunitense Mikaela Shiffrin, sabato 18 dicembre assente. La stessa Goggia aveva parlato così della pista di Val d'Iser, soltanto nell'ultima prova. "Val d’Isère è un posto magico, qui ho fatto tanti podi e ho ottenuto la prima vittoria in discesa l’anno scorso che mi ha permesso di vincere un vitellino. Non penso alla striscia positiva che ho in questa specialità ma ad andare il più veloce possibile, e qui la concorrenza è tanta, come ha dimostrato anche la seconda prova", le sue parole.

E ancora prima del trionfo di oggi: "Nella prima prova mi sono sentita molto sciolta, oggi invece meno bene perché la pista ballava di più e la neve era più compatta e non sono riuscita ad avere lo stesso feeling, sono comunque soddisfatta, penso di avere fatto due belle prove e di avere tutti gli strumenti per analizzare al meglio la pista", aveva dichiarato la campionessa bergamasca, sempre vincitrice nelle prove in discesa di quest'anno.

