Nations League, Italia ancora sfortunata con i sorteggi: girone con Germania, Inghilterra e Ungheria

Di certo la Nazionale di Roberto Mancini non è fortunata con i sorteggi, almeno dopo la vittoria all'Europeo dell'estate 2021. Sono infatti Germania, Inghilterra e Ungheria le avversarie dell’Italia nel girone della Nations League 2022-23, terza edizione del torneo, come stabilito dal sorteggio di Nyon. Gli azzurri, che erano teste di serie della Lega A, sono stati inseriti nel Gruppo 3. Le prime classificate dei quattro gruppi si qualificheranno alla Final Four di giugno 2023. Le ultime giocheranno in Lega B.

"Un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente - ha detto il ct azzurro Roberto Mancini in collegamento con la Uefa -. E' il girone della morte? No, sono solo partite di calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del calcio".

Il tecnico azzurro ha poi dato un giudizio sulle avversarie: "Con l’Inghilterra è stata l’ultima finale dell’Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da ct sarà la prima volta, ne sono felice. Infine con l’Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro ct Rossi, hanno fatto molto bene all’ultimo Europeo", ha spiegato Mancini che vorrebbe vincere la Nations League. "Ci proviamo. Vorremmo tornare a giocare la Final Four come accaduto quest’anno e provare a vincere il torneo".

