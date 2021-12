Champions League, il sorteggio bis non premia l'Inter: sfida al Liverpool. La Juventus con il Villareal

13 dicembre 2021 a

Il secondo sorteggio per gli ottavi della Champions League - dopo il clamoroso errore nell'urna alle ore 12 a Nyon - esce fuori sicuramente più difficile per le italiane. Se il Villareal, pescato dalla Juventus, si equivale con lo Sporting Lisbona, l'Inter passa dall'Ajax al Liverpool, una delle favorite per la vittoria finale della massima competizione europea. Sparisce poi l'accoppiamento che aveva messo di fronte Messi a Ronaldo perché il Psg ora dovrà vedersela contro il Real Madrid.

Champions League, errore nel sorteggio: sarà ripetuto alle 15. La Juve aveva pescato lo Sporting Lisbona, l'Inter l'Ajax

Tutti gli accoppiamenti: Salisburgo-Bayern Monaco, Sporting Lisbona-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lille, Atletico Madrid-Manchester United, Villareal-Juventus, Inter-Liverpool, Psg-Real Madrid.

